Зеленский отменил нулевую растаможку для автомобилей

В Украине отменили беспошлинный ввоз автомобилей из Европы. Президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон.

Закон глава государства подписал 30 июня, а вступает в силу он 1 июля. То есть уже с пятницы украинцам нужно платить все пошлины при ввозе автомобилей из-за границы.

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Отметим, что закон возобновляет пошлины, акцизы и 20% НДС на импортные товары, которые были отменены в марте 2022 года.

Что этому предшествовало

С начала полномасштабной войны в Украине Верховная Рада решила отменить пошлины на автомобили. Такое решение было одобрено для того, чтобы можно было дешевле купить транспорт для военных на фронт. Однако некоторые украинцы начали свозить элитные автомобили, а не машины бойцам. Всего за 4 месяца в Украину ввезли более 210 тысяч транспортных средств. Поскольку налога не было, Госбюджет недополучил около 13 миллиардов долларов.

Кстати, в последние дни на границах сильно увеличились очереди – ряды из автомобилей протянулись на 30 – 40 тысяч километров. Все потому, что водители хотят успеть воспользоваться нулевым растаможиванием.

Чтобы снизить время ожидания, Львовская таможня даже решила временно разрешить въезд автомобилей на всех пунктах пропуска. Кроме того, в пунктах пропуска "Краковец – Корчева" и "Рава-Русская – Гребенное" увеличили количество работников таможни. Ведь некоторые люди уже по 5 суток стоят в очереди.

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