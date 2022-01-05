В нескольких кварталах от администрации, возле Дворца "Жастар", дежурят силовики со щитами.

К теме Отставка правительства и столкновения с военными: все, что известно о масштабных протестах в Казахстане

В столице должны запустить общественный транспорт

Общественный транспорт в Нур-Султане должен начать работать 6 января. Планируют, что он выйдет на линию с 7:00 и будет курсировать в обычном режиме. Однако в компании, отвечающей за транспорт, отмечают, что это при условии, если не случится непредвиденных ситуаций.

Почему в Казахстане возникли протесты

Люди вышли на протесты в Казахстане еще с 3 января 2022 года. Сначала отмечали, что из-за роста цен на газ. Власть согласилась снизить стоимость голубого топлива, но ситуация наоборот усугубилась. Вероятно, стоимость газа – это был лишь повод.

Митингующие выдвинули требования. Среди них появились пункты об отставке правительства, проведении местных выборов и борьба с влиянием бывшего президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совбез.

Действующий президент Касым-Жомар Токаев отправил Назарбаева в отставку. Сам политик на беспорядки не реагировал.

По информации российских СМИ, Назарбаев уже готов покинуть Казахстан.

Токаев заявил о первых жертвах протестов в Казахстане. Президент имел в виду силовиков.

Протесты в Казахстане: все, что нужно знать – смотрите видео 24 канала: