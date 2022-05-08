Нужен сеанс экзорцизма, – у Зеленского отреагировали на цинические "поздравления" Путина
Источник:Михаил Подоляк в телеграме
Путин, кажется, окончательно потерял связь с реальностью и цинично "поздравил" украинцев с "днем победы". Безумному диктатору ответил Михаил Подоляк.
Советник главы Офиса Президента отметил, что в психиатрии многое можно объяснить галлюцинациями или навязчивыми состояниями. Об этом чиновник сообщил в своих социальных сетях.
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Человек добровольно погружает себя в эти состояния и там ведет немыслимые битвы. И хотя психиатрия занимается только индивидуальными болезненными состояниями, Россия, ее политическая элита явно демонстрируют феномен, скажем так, объемной коллективной помешанности на пропагандистских мифах, периодически вместе впадая в состояние alucinatio, бессмысленной болтовни, публичных бредов (официальный термин),
– указал он.
Обращение Путина – вершина цинизма
Михаил Подоляк подчеркнул, что обращение Путина от 8 мая, в котором диктатор рассказывал о "общей обязанности не допустить возрождение нацизма" – утонченная вершина цинизма.
"Говорит об этом не кто иной, как сам отец современного русского нацизма. Просто идеальное расщепление миров", – продолжил комментировать слова безумного диктатора советник главы ОП.
Считаю, что у Украины теперь есть важная психиатрическая миссия – провести убедительный принудительный сеанс массовой психотерапии для россиян. Что-то вроде того, что в старину называли экзорцизмом, изгнанием дьявола,
– заметил чиновник.
В России болен головой не только Путин
Михаил Подоляк проинформировал, что только в последние дни сразу несколько "упитанных российских субъектов" сделали очередные людоедские заявления:
- Парочка Володин/Толстой (спикер и вице-спикер госдумы) экзальтированно настаивает, что "спецоперация" должна закончиться только тогда, когда "российская армия выйдет на границы Польши".
- Рогозин (глава роскосмоса) официально заявляет, что Россия через полчаса уничтожит ядерным оружием Европу. И лениво так через дрожащие губы добавляет: "Но не будем пока этого делать, пока будем убивать обычным оружием".
- Депутат "Журавлев" (хотя фамилия роли не играет – психоразрушающий вирус там у всех) предлагает убить 2 миллиона украинцев, чтобы закончить "спецоперацию".
- Медведев (заместитель в Совбезе России) регулярно завивает о том, что он лично на территории Украины ведет войну с НАТО.