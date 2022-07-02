Нужен визовый режим и с белорусами, – нардеп объяснил, почему это важно
С 1 июля вступил в силу визовый режим для российских граждан. В то же время после него нашему государству необходимо ввести такой режим и с Беларусью, которую использует Россия в войне против Украины.
Об этом 24 каналу заявил народный депутат Олег Дунда. Он отметил, что после введения визового режима с государством-агрессором в повестке дня должен быть вопрос такого же режима с Беларусью.
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С Беларусью тоже нужен визовый режим
По словам нардепа, он уже обратился с этим предложением к правительству и премьер-министру Денису Шмыгалю. Как отметил Дунда, сейчас Беларусь абсолютно подвластна Москве.
Требуется визовый режим и с белорусами. Их государство используют против Украины как площадку для агрессии,
– заявил Дунда.
В то же время он подчеркнул, что силовые структуры России могут использовать белорусские паспорта для ссылки в Украину диверсионно-разведывательных групп через разные границы. Он заметил, что для Кремля это не проблема.
Почему его не ввели сразу
Кроме того, Дунда объяснил, почему визовый режим с Беларусью не был введен одновременно с визовым режимом для России. То есть, 1 июля 2022 года.
По его словам, Шмыгаль и правительство подошли к выполнению этой задачи чисто технически. Он отметил, что в официальном указе Президента Украины Владимира Зеленского и СНБО говорилось только о визовом режиме с Россией.
Правительство просто технически выполнило указание СНБО – написали Россия, рассматриваем Россию. О другом не думаем,
– отметил Дунда.
Он добавил, что это большой недостаток власти. То есть у них очень узкий "туннельный" подход к выполнению задач, они не пытаются смотреть шире.
"Будем расширять их взгляд. Других вариантов не существует", – подытожил нардеп.
Дунда объяснил, почему важно ввести визовый режим с Беларусью: смотрите видео
Визовый режим с Россией: что известно
- Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал, что Кабмин 17 июня примет важное постановление по безопасности нашего государства. Речь идет о внедрении визового режима для въезда граждан России.
- Правительство с 1 июля 2022 г. официально ввело визовый режим для граждан России. То есть, теперь россияне не смогут попасть на территорию Украины без визы, что уменьшит угрозы для нашего государства.
- В Министерстве иностранных дел уже начали разрабатывать механизм выдачи виз для российских граждан. Там подчеркнули, что без визы или вида на жительство граждане государства-агрессора не смогут въехать в Украину.