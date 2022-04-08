Нужна галочка о взятии, – военный эксперт объяснил, почему Мариуполь важен для оккупантов

Мариуполь стал одним из символов сопротивления и героизма украинского народа. Несмотря на это, для российских оккупантов принципиально сломать наше сопротивление любой ценой.

Об этом заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире 24 канала.

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"Мы же знаем, как они (россияне – 24 канал) воюют: если надо будет разрушить все – они это будут делать", – отметил военный эксперт.

Почему для России важен Мариуполь

По словам Мусиенко, Мариуполь, как город, оккупантов уже не интересует. Они даже обстреливают местный порт. Для них важна сама "галочка" о том, что они захватили Мариуполь.

Я думаю, что первое – это сохранить сухопутный коридор, а второе – поставить галочку. Александр Мусиенко Руководитель Центра военно-правовых исследований

В то же время россияне продолжают повторять свою пропагандистскую мантру о якобы "националистических группировках" в городе, а также о том, что украинская сторона вроде бы держит в заложниках мирных жителей и их нужно освободить.

"Освободить, нанося интенсивные боевые удары, разрушая все живое, что только может быть. Это абсолютно алогичная позиция, которая не выдерживает критики", – добавил Мусиенко.

Мусиенко объяснил, почему для Россиян важен Мариуполь: смотрите видео