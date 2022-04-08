Про це заявив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в ефірі 24 каналу.
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"Ми ж знаємо як вони (росіяни – 24 канал) воюють: якщо треба буде зруйнувати усе – вони це робитимуть", – зазначив військовий експерт.
Чому для Росії важливий Маріуполь
За словами Мусієнка, Маріуполь, як місто, окупантів вже не цікавить. Вони навіть обстрілюють місцевий порт. Для них важливою є сама "галочка" про те, що вони захопили Маріуполь.
Я думаю, що перше – це зберегти сухопутний коридор, а друге – поставити "галочку".
Водночас росіяни продовжують повторювати свою пропагандистську мантру про нібито "націоналістичні угруповання" у місті, а також про те, що українська сторона начебто тримає у заручниках мирних жителів і їх треба звільнити.
"Звільнити, завдаючи інтенсивних бойових ударів, руйнуючи усе живе, що тільки може бути. Це абсолютно алогічна позиція, яка не витримує критики", – додав Мусієнко.
Мусієнко пояснив, чому для Росіян важливий Маріуполь: дивіться відео