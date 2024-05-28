В ведомстве отметили, что эта справка не является необходимой для постановки на воинский учет или обновления военно-учетных документов. В МВД призывают граждан проверять информацию через официальные каналы.
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Какова причина увеличения спроса на справку о (не)судимости
Увеличение количества запросов связывают с распространением ложной информации в социальных сетях о порядке постановки на воинский учет и обновления соответствующих документов. В пресс-службе МВД отметили, что украинцам стоит ориентироваться на официальные источники информации, в частности Министерства обороны.
Адвокат Андрей Новак также подтвердил, что справка об отсутствии или наличии судимости не нужна для воинского учета.
Из-за повышенного спроса на справки, время обработки запросов граждан увеличилось до 30 календарных дней, хотя ранее эта процедура занимала до десяти дней. С середины апреля значительно возросло количество обращений, преимущественно от мужчин, которые составляют 90% запрашивающих.
В МВД призывают граждан проверять информацию через официальные каналы и отмечают, что большинство запросов обрабатываются в электронном виде, однако сроки изготовления справок могут быть увеличены из-за текущей загруженности сервисов.
Мобилизация в Украине: последние новости
- Министр юстиции Украины Денис Малюська сообщил, что заключенные, которые присоединяются в ряды Вооруженных сил Украины, будут предварительно включены в штурмовые подразделения исключительно из людей, что отбывали наказание.
- Председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский заявил, что работники полиции вместе с представителями ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных и проверяют их документы. Впрочем, они не имеют права вручать повестки.
- Со вступлением в силу нового закона о мобилизации, военнообязанные граждане обязаны носить с собой военно-учетный документ. В случае его отсутствия на гражданина может быть наложен штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен.