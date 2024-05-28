В ведомстве отметили, что эта справка не является необходимой для постановки на воинский учет или обновления военно-учетных документов. В МВД призывают граждан проверять информацию через официальные каналы.

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Какова причина увеличения спроса на справку о (не)судимости

Увеличение количества запросов связывают с распространением ложной информации в социальных сетях о порядке постановки на воинский учет и обновления соответствующих документов. В пресс-службе МВД отметили, что украинцам стоит ориентироваться на официальные источники информации, в частности Министерства обороны.

Адвокат Андрей Новак также подтвердил, что справка об отсутствии или наличии судимости не нужна для воинского учета.

Из-за повышенного спроса на справки, время обработки запросов граждан увеличилось до 30 календарных дней, хотя ранее эта процедура занимала до десяти дней. С середины апреля значительно возросло количество обращений, преимущественно от мужчин, которые составляют 90% запрашивающих.

В МВД призывают граждан проверять информацию через официальные каналы и отмечают, что большинство запросов обрабатываются в электронном виде, однако сроки изготовления справок могут быть увеличены из-за текущей загруженности сервисов.

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