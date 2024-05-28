У відомстві наголосили, що ця довідка не є необхідною для взяття на військовий облік або оновлення військово-облікових документів. У МВС закликають громадян перевіряти інформацію через офіційні канали.
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Яка причина збільшення попиту на довідку про (не)судимість
Збільшення кількості запитів пов'язують з поширенням неправдивої інформації в соціальних мережах про порядок взяття на військовий облік та оновлення відповідних документів. У пресслужбі МВС зазначили, що українцям варто орієнтуватися на офіційні джерела інформації, зокрема Міністерства оборони.
Адвокат Андрій Новак також підтвердив, що довідка про відсутність або наявність судимості не потрібна для військового обліку.
Через підвищений попит на довідки, час обробки запитів громадян збільшився до 30 календарних днів, хоча раніше ця процедура займала до десяти днів. З середини квітня значно зросла кількість звернень, переважно від чоловіків, які складають 90% запитувачів.
У МВС закликають громадян перевіряти інформацію через офіційні канали і наголошують, що більшість запитів обробляються в електронному вигляді, проте терміни виготовлення довідок можуть бути збільшені через поточну завантаженість сервісів.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Міністр юстиції України Денис Малюська повідомив, що ув'язнені, які приєднуються до лав Збройних сил України, будуть попередньо включені до штурмових підрозділів виключно з людей, які відбували покарання.
- Голова Національної поліції України Іван Вигівський заявив, що працівники поліції разом із представниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних та перевіряють їхні документи. Втім, вони не мають права вручати повістки.
- З набранням чинності нового закону про мобілізацію, військовозобов'язані громадяни зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ. У разі його відсутності на громадянина може бути накладено штраф у розмірі від 17 000 до 25 500 гривень.