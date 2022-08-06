Нужно готовиться к самому худшему, – мэр Энергодара о ситуации на ЗАЭС

В последние дни россияне, пренебрегая любыми правилами безопасности, активно обстреливают Энергодар, в том числе и территорию Запорожской АЭС – самой большой атомной электростанции в Европе.

Персонал станции все еще находится там, подвергаясь пыткам и постоянному психологическому давлению. Об этом в эфире 24 канала рассказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов.

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Люди паникуют и пытаются эвакуироваться

По его словам, все это создает огромную опасность, которая может вылиться в самые плохие последствия. Он убежден, что мы и весь мир должны быть к этому готовы.

Понимая это, жители временно оккупированного Энергодара в своей безопасности пытаются эвакуироваться на территорию, подконтрольную Украине. Несмотря на то, что в огромной очереди на блокпосте в Васильевке, откуда можно выехать в Запорожье, нужно ждать 5 – 6 дней, люди все равно готовы идти на такой шаг.

По приблизительным подсчетам, из Энергодара уехало около половины жителей. До полномасштабного вторжения население города насчитывало более 50 тысяч человек.

Из-за сохранения и нарастания ядерной и радиационной угрозы в городе паника и желания эвакуироваться у горожан, вероятно, будет расти. Об этом Дмитрий Орлов сообщил в эфире общенационального марафона новостей.

Это может стать следующим шагом к более острой проблеме со специалистами, обслуживающими АЭС. Мы уже имеем отток специалистов, которые не считают, что их безопасность будет гарантирована, если они продолжат работу на станции,

– объяснил городской глава Энергодара.

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оккупанты заняли подвалы Запорожской АЭС, оставив работников станции без укрытия

Между тем в "Энергоатоме" сообщили, что находящиеся на Запорожской АЭС российские военные также боятся обстрелов, поэтому заняли все подвальные помещения. Таким образом, работники станции остались без укрытия, потому что не имеют доступа туда. При новых обстрелах персонал будет находиться в еще большей опасности.

В предприятии добавили, что ликвидируют последствия повреждений азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса, нанесенных при обстрелах 5 августа. Профессиональный персонал ЗАЭС нашел возможность работать безопасно и в таких условиях.

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