Нужно ли покупать обогреватель и как подготовиться к сложной зиме: полезные советы эксперта

Глава ассоциации "Энергоэффективные города Украины" рассказал, как нужно готовиться к отопительному сезону. Также он объяснил, как готовиться к зиме владельцам разных домов и квартир.

Соответствующую информацию рассказал Святослав Павлюк. Накануне в Укрэнерго рассказали, как готовятся к сезону.

Обратите внимание Сформируйте резерв, – эксперт по энергоэффективности о подготовке к отопительному сезону

Эксперт рассказал, как готовиться к зиме

Святослав Павлюк разделил дома на несколько категорий.

Первая категория – это индивидуальная застройка. Там в основном автономное газовое или электрическое. И там есть возможность что-то изменить – например, поставить автономный твердотопливный котел,

– рассказал Павлюк.

Он посоветовал задуматься о формировании резервного топливного оборудования дома. В частности, над тем:

чтобы доставить еще один котел. То есть, если есть газовый, то следует поставить еще и твердотопливный;

если в частном доме есть возможность его поставить.

Стоит ли покупать электрические обогреватели

Также глава ассоциации "Энергоэффективные города Украины" объяснил:

если есть централизованное отопление и никаких альтернативных вариантов, то все-таки стоит купить хотя бы электрообогреватель;

однако следует тщательно проверить состояние электропровода в здании.

Тенденция, которую мы видим в Европе и мире в целом – все идет к использованию местных энергетических источников. Это и солнечные батареи максимально возможным способом, и ветряные генераторы, и отопление через тепловые насосы,

– объяснил Павлюк.

Чтобы сэкономить на энергозатратах, нужно утеплить двери и окна (монтажной пеной, минеральной ватой или другим изоляционным материалом). Также можно:

утеплить общую дверь в подъезд или на этаж;

утеплить трубы, идущие по подвалам и на крыше;

проверить арматуру регулировки на входе;

если нет индивидуального теплового пункта, проверить защелки, чтобы они работали.

Эксперт рассказал о тепловых насосах и солнечных батареях

Тепловой насос – это устройство, которое перекачивает тепло из окружающей среды в дом. Если вы используете тепловой насос, то на затраченную киловатт – час электрической энергии вы получите 3 – 4 киловатт-часа тепловой. То есть, вы ее не генерируете, а перекачиваете из окружающей среды – работает закон сохранения энергии,

– объяснил эксперт.

Также он добавил, что это преимущественно технология для частных домов. В частности, в многоэтажных домах требуются большие насосы.

"Это другая система отопления, это дорого и долго устанавливать. То есть, быстро вы этого не сделаете. Мощность, которую потребляет многоэтажный дом, обеспечить только солнечными панелями на балконе невозможно", – пояснил Святослав Павлюк.

Он также посоветовал в домах, подключенных к централизованным системам – задуматься над сокращением расходов.

Коротко об отопительном сезоне в Украине

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что зима будет непростой. Однако при должной подготовке и финансировании Украина сможет пройти эту зиму достойно.

По данным Кудрицкого, есть три элемента, требующих тщательной подготовки и финансирования. Это плановые ремонты электростанций, ремонты электросетей и закупка необходимых объемов топлива, как угля, так и природного газа.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев пообещал, что, несмотря на войну, отопление в украинские дома подадут вовремя.

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