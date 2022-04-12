Нужно ли вечером выключать свет во время воздушной тревоги: ответ Генштаба

В Генеральном штабе сообщили, что целенаправленно люди не выключают свет в домах во время воздушной тревоги. Этой рекомендации придерживаются только военнослужащие.

В начале войны украинцы выключали свет в своих домах ночью, потому постоянно были обстрелы жилых кварталов.

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По данным Генштаба, враг цинично и целенаправленно нарушал международное гуманитарное право, поэтому в дома прилетали ракеты и были обстрелы.

С целью, чтобы себя обезопасить, до сих пор некоторые люди выключают свет в домах. Но никто целенаправленно это не делает. ВСУ и ГСЧС отметили, что люди сами должны принимать решение (выключать свет или нет, – ред.),

– сообщили в Генштабе.

В то же время в ведомстве отметили, что военнослужащие придерживаются рекомендаций и в военное время выключают свет на объектах.

В Генштабе добавили, что в стране до сих пор идет война и никто не в безопасности, если будут ракетные обстрелы или авиабомбардировки.

К слову, оккупанты запускают беспилотники над Харьковщиной для разведки. Один такой удалось сбить ночью 11 апреля. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов считает Изюмское направление самой критической точкой в области.

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