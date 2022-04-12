На початку війни українці вимикали світло у своїх будинках вночі, бо постійну буди обстріли житлових кварталів.

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За даними Генштабу, ворог а цинічно та цілеспрямовано порушував міжнародне гуманітарне право, тому в будинки прилітали ракети й були обстріли.

З метою, щоб себе убезпечити, досі деякі люди вимикають світло в будинках. Але ніхто цілеспрямовано це не робить. ЗСУ та ДСНС наголосили, що люди самі повинні приймати рішення (вимикати світло чи ні, – ред.),

– повідомили у Генштабі.

Водночас у відомстві зазначили, що військовослужбовці дотримуються рекомендацій і у воєнний час вимикають світло на об'єктах.

У Генштабі додали, що в країні досі триває війна і ніхто не є в безпеці, якщо будуть ракетні обстріли або авіабомбардування.

До слова, окупанти запускають безпілотники над Харківщиною для розвідки. Один такий вдалося збити вночі 11 квітня. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов вважає Ізюмський напрямок найкритичнішою точкою в області.

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