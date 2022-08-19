Если Зеленский поедет на G20, то путин останется в бункере, – политолог о встрече президентов

Путин выразил желание принять участине на саммите G20, который состоится в ноябре в Индонезии. Но если туда поедет еще и Зеленский, то вероятнее всего, диктатор останется в бункере и примет участие дистанционно.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Александр Антонюк. По его словам, в таком случае все участники G20 могут дружески "почмырить" путина. Поэтому сомнительно, что он рискнет туда приезжать. Но вот дистанционно принять участие может.

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Нужно ли Зеленскому встречаться с путиным в ближайшее время

После встречи Владимира Зеленского с Реджепом Эрдоганом во Львове РосСМИ начали массово распространять информацию, что якобы президент Турции предложил ему организовать встречу с путиным.

Солонтай считает, что Зеленскому вообще сейчас нет смысла встречаться с путиным. российский диктатор просто хочет отчасти заморозить конфликт и закрепить за собой недавно оккупированные территории.

Конечно, путину нужно сделать определенную паузу, чтобы собрать новые силы и легитимизировать оккупированные территории за собой. Следует ли вообще встречаться с ним на эту тему? Украинское общество вообще к такому не готово, – отметил Антонюк.

Воля украинского народа, как и президента – возвращение украинских территорий по состоянию на 1991 год. Встреча с путиным может быть возможна только тогда, когда тот согласится отойти со всех оккупированных территорий и выплатить репарации.

Антонюк о потенциальной встрече Зеленского и путина: смотрите видео

Добавим, по словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, путин до сих пор не отказался от идеи полностью захватить Украину. Он хочет оккупировать всю территорию, чтобы потом просто все здесь уничтожить.