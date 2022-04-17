Нужно марку с бронепоездом: глава Укрзализныци троллит россиян за музейный экспонат на войне

Российская армия столкнулась с "боевыми проклятиями" в войне против Украины. Это стало причиной для большого количества мемов.

В первый день войны украинцы получили фразу, которая надолго станет "крылатой" для отношения ко всему российскому – "Русский военный корабль, иди на х*й!". Ее автором является пограничник Роман Грибов. Сказал он ее 24 февраля, когда российские корабли атаковали остров Змеиный. А адресован он был крейсеру "Москва".

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Эта фраза быстро распространилась. И ее решили изобразить на марке. На ней изобразили и корабль, которому она адресовалась. 12 апреля ее официально представили. А уже на следующий день, 13 апреля, по крейсеру "Москва" были нанесены удары ракетами "Нептун". Произошел пожар. 14 апреля военный корабль, изображенный на марке, затонул.

Такое "совпадение" вызвало большую волну шуток среди украинцев. В стороне не осталась и "Укрпочта". И заявила, что "принимает заявки на следующую цель".

Идею о следующей цели им подкинул глава правления "Укрзализныци" Александр Камышин. Он напомнил, что Россия решила использовать в войне против Украины бронепоезд. Его до этого заметили в оккупированном Мелитополе. Это фактически музейный экспонат, так как использовали его в СССР на Дальнем Востоке во время противостояния с Китаем.

"Прошу срочно выпустить марку с российским бронепоездом. Должно сработать", – написал Александр Камышин.

Однако следует добавить, что по данным "Укрзализныци", на территории Украины сейчас уже нет российских бронепоездов.