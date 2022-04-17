В перший день війни українці отримали фразу, яка надовго стане "крилатою" для ставлення до всього російського – "Русский военный корабль, иди на х*й!". Її автором є прикордонник Роман Грибов. Сказав він її 24 лютого, коли російські кораблі атакували острів Зміїний. А адресований він був крейсеру "Москва".

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Ця фраза швидко поширилася. І її вирішили зобразити на марці. На ній зобразили й корабель, якому вона адресувалася. 12 квітня її офіційно представили. А вже на наступний день, 13 квітня, по крейсеру "Москва" було завдано удари ракетами "Нептун". Сталася пожежа. 14 квітня військовий корабель, який був зображений на марці, затонув.

Таке "співпадіння" викликало чималу хвилю жартів серед українців. Осторонь не залишилася і "Укрпошта". І заявила, що "приймає заявки на наступну ціль".

Ідею про наступну ціль їм підкинув голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін. Він нагадав, що Росія вирішила використати у війні проти України бронепоїзд. Його перед тим помітили в окупованому Мелітополі. Це, фактично, музейний експонат, адже використовували його в СРСР на Далекому Сході під час протистояння з Китаєм.

"Прошу терміново випустить марку з російським бронепоїздом. Має спрацювати", – написав Олександр Камишін.

Однак варто додати, що за даними "Укрзалізниці", на території України зараз вже немає російських бронепоїздів.