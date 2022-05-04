Нужно настроиться на долгий и кровавый конфликт, – Арестович

Несколько недель назад все ждали внезапного наступления на Донбассе, мол, оно должно быть одномоментным и мощным. Почему этого не произошло – Россия пытается истощить ВСУ, чтобы мы не смогли накопить в нужном количестве западную поддержку.

Об этом в эфире 24 канала заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Он также отметил, что россияне возможности накопления сил и оружия ВСУ не дают, все, что мы могли бы накопить – выстреливаем за день.

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Это и мешает нам собрать силы для контрнаступления. Такой опасности, как была в начале войны, уже не будет. Но придется воевать долго и останавливать эти все наступления,

– говорит Арестович.

Почему Россия "затягивает" войну

Такое "затягивание" со стороны России повлечет за собой не только трудности с контрнаступлением, но и будет медленно истощать нашу экономику и военные силы – это расчет оккупантов.

Не думаю, что этот план Россия воплотит. Я считаю, что ленд-лиз от Америки победит российские попытки. Но это точно может длиться месяцами, поэтому нужно настраиваться, что конфликт будет долгим и кровавым,

– предостерегает Алексей Арестович.

Ситуация на фронте действительно тяжелая

Советник главы ОП объясняет относительно сложной ситуации на фронте – если смотреть глазами простого солдата, то действительно очень трудно, ведь приходится и терять побратимов, и маневрировать между постоянными обстрелами артиллерии и авиации.

"Однако если смотреть на общую линию фронта и проводить проекцию на войну по всей стране, то россияне не достигают цели этой операции, по меньшей мере," – уверяет Арестович.

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