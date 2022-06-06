Нужно посоветоваться с обществом, – Данилов ответил, будут ли переговоры с Россией

Владимир Зеленский заявил, что партнеры с Запада подталкивают Украину к переговорам с Россией в своих интересах. Впрочем, переговоры – это сложный вопрос.

Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он объяснил, что сначала нужно посоветоваться с обществом.

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"Эти переговоры должны быть восприняты обществом", – подчеркнул Данилов.

Данилов объяснил, будут ли переговоры с Россией

По словам секретаря СНБО, если украинское общество не примет переговоры с Россией, внутри Украины может начаться сложная ситуация.

Сначала нужно посоветоваться с обществом,

– подчеркнул он.

По мнению Данилова, внутренняя дестабилизация – это вопрос для Владимира Путина номер один. Поэтому он обязательно этим воспользовался бы так, чтобы расколоть украинское общество на две или три части. А это очень опасно.

"Надеемся, что если будут какие-то переговоры, они должны быть в пользу нашей страны. Опасно вести переговоры, если они не будут зафиксированы и артикулированы нашим обществом", – заверил Алексей Данилов.

Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз уже несколько недель ведут переговоры о плане прекращения войны России против Украины.

Сегодня, 6 июня, этот слух прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Гарант заявил, что Украину пытаются подталкивать к невыгодному результату переговоров с Россией по поводу прекращения войны.

Полное интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале: смотрите видео

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