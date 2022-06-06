Нужно посоветоваться с обществом, – Данилов ответил, будут ли переговоры с Россией
Владимир Зеленский заявил, что партнеры с Запада подталкивают Украину к переговорам с Россией в своих интересах. Впрочем, переговоры – это сложный вопрос.
Об этом эксклюзивно 24 каналу рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он объяснил, что сначала нужно посоветоваться с обществом.
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"Эти переговоры должны быть восприняты обществом", – подчеркнул Данилов.
Данилов объяснил, будут ли переговоры с Россией
По словам секретаря СНБО, если украинское общество не примет переговоры с Россией, внутри Украины может начаться сложная ситуация.
Сначала нужно посоветоваться с обществом,
– подчеркнул он.
По мнению Данилова, внутренняя дестабилизация – это вопрос для Владимира Путина номер один. Поэтому он обязательно этим воспользовался бы так, чтобы расколоть украинское общество на две или три части. А это очень опасно.
"Надеемся, что если будут какие-то переговоры, они должны быть в пользу нашей страны. Опасно вести переговоры, если они не будут зафиксированы и артикулированы нашим обществом", – заверил Алексей Данилов.
Напомним, что ранее в СМИ появилась информация, что Соединенные Штаты, Великобритания и Евросоюз уже несколько недель ведут переговоры о плане прекращения войны России против Украины.
Сегодня, 6 июня, этот слух прокомментировал Президент Украины Владимир Зеленский. Гарант заявил, что Украину пытаются подталкивать к невыгодному результату переговоров с Россией по поводу прекращения войны.
Полное интервью с Алексеем Даниловым на 24 канале: смотрите видео
Переговоры Украины с Россией: важные новости
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, что от России регулярно поступают предложения возобновить переговорный процесс.
- Украинская сторона просто не понимает, о чем сейчас можно говорить с представителями страны-агрессорки.
- По словам Михаила Подоляка, Россия своими же действиями ставит крест на переговорном процессе с Украиной. Мол, сами представители страны-агрессорки в этом вопросе предлагают отобрать у нас часть территории, еще и силой присоединить к России. После таких открытых заявлений просто не остается сомнений в том, должен ли быть переговорный процесс дальше.
- Кроме того, недавно сесть за стол переговоров предложил президент Турции Реджеп Эрдоган . Он обратился с таким предложением к президенту России Владимиру Путину.
- По мнению турецкого президента, переговоры можно было провести в Стамбуле. А участвовать в них должны Украина, Россия, а также представители ООН.