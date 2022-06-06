Про це ексклюзивно 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він пояснив, що спочатку треба порадитись з суспільством.

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"Ці перемовини мають бути сприйняті суспільством", – наголосив Данілов.

Данілов пояснив, чи будуть переговори з Росією

За словами секретаря РНБО, якщо українське суспільство не сприйме перемовини з Росією, всередині України може розпочатись складна ситуація.

Спочатку треба порадитись з суспільством,

– підкреслив він.

На думку Данілова, внутрішня дестабілізація – це питання для Володимира Путіна номер один. Саме тому він обов'язково цим скористався б так, щоб розколоти українське суспільство на дві або три частини. А це – дуже небезпечно.

"Маємо надію, що якщо будуть якісь перемовини, вони мають бути на користь нашої країни. Небезпечно вести перемовини, якщо вони не будуть зафіксовані та артикульовані нашим суспільством", – запевнив Олексій Данілов.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, нібито Сполучені Штати, Велика Британія та Євросоюз вже кілька тижнів ведуть переговори щодо плану припинення війни Росії проти України.

Сьогодні, 6 червня, ці чутки прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Гарант заявив, що Україну намагаються підштовхувати до невигідного результату переговорів із Росією щодо припинення війни.

Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі: дивіться відео

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