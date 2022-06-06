Про це ексклюзивно 24 каналу розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він пояснив, що спочатку треба порадитись з суспільством.
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"Ці перемовини мають бути сприйняті суспільством", – наголосив Данілов.
Данілов пояснив, чи будуть переговори з Росією
За словами секретаря РНБО, якщо українське суспільство не сприйме перемовини з Росією, всередині України може розпочатись складна ситуація.
Спочатку треба порадитись з суспільством,
– підкреслив він.
На думку Данілова, внутрішня дестабілізація – це питання для Володимира Путіна номер один. Саме тому він обов'язково цим скористався б так, щоб розколоти українське суспільство на дві або три частини. А це – дуже небезпечно.
"Маємо надію, що якщо будуть якісь перемовини, вони мають бути на користь нашої країни. Небезпечно вести перемовини, якщо вони не будуть зафіксовані та артикульовані нашим суспільством", – запевнив Олексій Данілов.
Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з'явилася інформація, нібито Сполучені Штати, Велика Британія та Євросоюз вже кілька тижнів ведуть переговори щодо плану припинення війни Росії проти України.
Сьогодні, 6 червня, ці чутки прокоментував Президент України Володимир Зеленський. Гарант заявив, що Україну намагаються підштовхувати до невигідного результату переговорів із Росією щодо припинення війни.
Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим на 24 каналі: дивіться відео
Переговори України з Росією: важливі новини
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, що від Росії регулярно надходять пропозиції відновити переговорний процес.
- Натомість українська сторона просто не розуміє, про що зараз можна говорити з представниками країни-агресорки.
- За словами Михайла Подоляка, Росія власними ж діями ставить хрест на перемовному процесі з Україною. Мовляв, самі ж представники країни-агресорки у цьому питанні пропонують відібрати у нас частину території, ще й силою приєднати до Росії. Після таких відкритих заяв просто не лишається сумнівів щодо того, чи має бути переговорний процес далі.
- Крім того, нещодавно сісти за стіл переговорів запропонував президент Туреччини Реджеп Ердоган. Він звернувся з такою пропозицією до президента Росії Володимира Путіна.
- На думку турецького президента, перемовини можна було б провести у Стамбулі. А брати у них участь повинні Україна, Росія, а також представники ООН.