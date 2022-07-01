Мы наносим врагу потери, сдерживаем, освобождаем земли, – Маляр призвала украинцев к борьбе

Украинцы ведут героическую борьбу против российского оккупанта, полномасштабно вторгшегося в Украину 24 февраля, уже 128 сутки. Многие говорят, что устали противостоять.

Впрочем, сейчас это совсем не ко времени, ведь нужно приложить все усилия, чтобы победить в битве. С таким призывом обратилась к украинцам и заместитель министра обороны Анна Маляр.

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Маляр призвала украинцев к борьбе

По ее словам, война – это очень тяжелое испытание. Тем более такая, как ведет сейчас Россия против Украины. Она просит не останавливаться, а двигаться дальше, к победе.

Ничего нет вечного в этом мире. И это пройдет. Наша задача мужественно пройти этот путь и отстоять свое государство… Только общая проактивная позиция и нас ничего не должно останавливать или ослаблять на пути к победе,

– подчеркнула Маляр.

Она добавила, что, к сожалению, нам приходится платить высокую цену – жизнь наших людей. От новостей хочется закрыть глаза, уши и переждать это безумие, но выбор в этом поединке невелик – или мы их, или они нас. Маляр подчеркнула, что потеря людей и временная оккупация территорий – это неизбежные обстоятельства в столь тяжелой войне.

В то же время заместитель министра обороны отметила, что мы наносим большие потери врагу, сдерживаем его продвижение и освобождаем занятые им территории.

Свежие потери врага

Украинские защитники и защитницы наносят российским захватчикам безумные потери. Нашим удалось уничтожить уже 35750 российских военных. Только за прошедшие сутки ликвидировали 150 оккупантов. Что касается потерь в технике, то они выглядят примерно так:

Танков – 1577 (+4) единиц,

Боевых бронированных машин – 3736 (+10) единиц,

Артиллерийских систем – 796 (+6) единиц,

РСЗО – 246 (+0) единиц,

Средств ПВО – 105 (+1) единиц,

Самолетов – 217 (+0) единиц,

Вертолетов – 186 (+1) единиц,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4) единиц,

Крылатых ракет – 143 (+0) единиц,

Кораблей / катеров – 15 (+1) единиц,

Автомобильной техники и автоцистерн – 2610 (+8) единиц,

Специальной техники – 61 (+0) единица.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что наибольшие потери за прошедшие сутки враг понес на Бахмутском направлении.

В то же время в Генштабе подчеркивают, что эти цифры приблизительны. Поскольку активные боевые действия продолжаются, невозможно точно оценить ситуацию потерь врага.

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