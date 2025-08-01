Ночью вторника, 29 июля, в Минске из-за работы средств радиоэлектронной борьбы упал якобы украинский беспилотник. В итоге ситуацию прокомментировал самопровозглашенный президент Беларуси.

Александр Лукашенко призвал к "воздушному перемирию". Это заявление он сделал в пятницу, 1 августа, на встрече с Владимиром Путиным на Валааме, передает 24 Канал.

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Что заявил Лукашенко?

Белорусский лидер рассказал о своем недавнем разговоре с американской стороной. Вероятно, речь идет о встрече со спецпредставителем США Китом Келлогом в июне.

Тогда Лукашенко якобы просил передать просьбу Дональду Трампу – "нужно аккуратно это все делать, и можно договориться". Союзник российского диктатора убеждает, что Кремль действительно заинтересован в воздушном перемирии.

Но вы же этого (воздушного перемирия – 24 Канал) не хотите. Скажите Зеленскому, пусть на это идет, чтобы не было вот этих летательных аппаратов, и на голову людям не падали,

– жалуется самопровозглашенный президент.

Он вспомнил о случае с падением БПЛА в Беларуси, в котором якобы было "59 килограммов взрывчатки, начиненной шариками". Лукашенко порадовало, что дрон не сдетонировал, однако политик призвал к завершению опасной эскалации.