Нужно завершить предыдущий конкурс, – Юрчишин о руководителе САП
Источник:24 канал
Специализированная антикоррупционная прокуратура более года существует без полноценного руководителя. Однако надежды на проведение конкурса все же остаются.
Об этом в эфире 24 канала сообщил депутат от объединения "Справедливость" Ярослав Юрчишин. По его словам, необходимо завершить процеду избрания руководителя и снять негатив вокруг САП.
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"Мы в ситуации, в которой нужно завершить предыдущий конкурс", – отметил народный депутат.
Юрчишин: Удар по имиджу страны
Юрчишин считает, что затягивание избрания председателя САП будет иметь негативные последствия как для страны, так и для президента Украины.
Это будет безумный удар по имиджу страны. Я уже не говорю об имидже президента,
– отметил нардеп.
Юрчишин отметил, что Владимир Зеленский персонально обещал обществу и международным партнерам, в частности Джо Байдену, завершение конкурса.
"Однако члены комиссии, которых предложило большинство Зеленского в парламенте, не являются на заседания, надеясь, что Окружной админсуд Киева отменит конкурс", – рассказал депутат.
Юрчишин о конкурсе САП: смотрите видео
Избрание руководителя САП: главное
- Владимир Зеленский во время визита в США взял на себя обязательства осуществить антикоррупционные реформы в Украине.
- Однако уже осенью проведение конкурса по избранию руководителя САП дважды сорвали – 9 и 12 октября 2021 года. Трое членов комиссии не пришли на заседание, поэтому кворума не было.
- Специалисты убеждены, что саботажниками в комиссии руководит Олег Татаров, а такая ситуация грозит кризисом в будущих отношениях Украины и США.