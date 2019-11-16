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      Нужно помочь россиянам разорвать минские соглашения, – эксперт

      242 Читати новину українською
      Минские соглашения нужны только тогда, когда они работают / gettyimages.com

      С точки зрения международного и украинского права – минские соглашения ничтожны. Это не часть Конституции, Верховная Рада не давала согласия на их выполнение. Поэтому их разрыв не страшен.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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      Если страна-агрессор не прекращает войну, не собирается конструктивно вести переговоры, то нечего удивляться, что Украина готова рассмотреть вариант выхода из минских соглашений. Договоренности нужны для того, чтобы вести диалог с россиянами. С ними надо говорить. И это должен быть диалог, а не капитуляция на условиях Кремля,
      – подчеркивает Александр Хара.

      Что такое минские соглашения? Это документ, который согласовали на саммите в Минске 11-12 февраля 2015 года лидеры Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки". Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

      Кроме того, минские договоренности предусматривают:
      – немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение;
      – отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности;
      – мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня;
      – отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

      В то же время, по его словам, мы не должны выходить из минских соглашений, но нужно "помочь" россиянам. Чтобы все увидели, что Россия их не выполняет, и в них нет смысла. Важно, чтобы антироссийские санкции сохранились. Но наша главная задача – прекращение войны и возвращение всех территорий, включая Крым. Если этого нельзя достичь минскими соглашениями, то для чего они нужны?

      Когда война прекратится. Не благодаря этому диалогу, а тогда, когда Кремль поймет, что не может продвигаться дальше, а Украина укрепляется, в частности наши вооруженные силы. Тогда у них будет больше желания прекратить войну, чтобы не тратить ресурсы,
      – отметил Хара.

      Что говорил Пристайко о вероятном выходе Украины из минских соглашений? По словам главы МИД Вадим Пристайко, если во время встречи в нормандском формате стороны не достигнут согласия, Украина может выйти из минских соглашений.

      "Украина может выйти из Минска. Это очень непопулярное заявление и, наверное, снова не понравится нашим западным партнерам. Но для нас Минск – не самоценность. Самоценность – наше выживание как нации. И если мы увидим, что процесс затягивают, то рано или поздно будет принято решение о выходе из минского процесса", – пояснил Пристайко.

      Он добавил, что дата совместного саммита между Украиной, Россией, Францией и Германией уже есть, и в Киеве ждут продуктивной беседы. При этом дипломат признал, что прорыва на переговорах ожидать не стоит.

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Новости политики Владимир Путин Санкции Минские договоренности
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