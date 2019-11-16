Треба допомогти росіянам розірвати мінські угоди, – експерт

З точки зору міжнародного і українського права – мінські угоди нікчемні. Це не частина Конституції, Верховна Рада не давала згоду на їх виконання. Тому їх розрив не страшний.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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Якщо країна-агресор не припиняє війну, не збирається конструктивно вести переговори, то нема чого дивуватися, що Україна готова розглянути варіант виходу з мінських угод. Домовленості потрібні для того, щоб вести діалог з росіянами. З ними треба говорити. Та це повинен бути діалог, а не капітуляція на умовах Кремля,

– підкреслює Олександр Хара.

Що таке мінські угоди? Це документ, який узгодили на саміті в Мінську 11 – 12 лютого 2015 року лідери Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Документ містить 13 пунктів, а його мета – деескалація збройного конфлікту на Сході України.

Крім того, мінські домовленості передбачають:

– негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання;

– відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки;

– моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню;

– відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.

Водночас, за його словами, ми не повинні виходити з мінських угод, але треба "допомогти" росіянам. Щоб всі побачили, що Росія їх не виконує, і немає в них сенсу. Важливо, щоб антиросійські санкції збереглися. Але наше головне завдання – припинення війни і повернення всіх територій, включаючи Крим. Якщо цього не можна досягнути мінськими угодами, то для чого вони потрібні?

Колись війна припиниться. Не завдяки цьому діалогу, а тоді, коли Кремль зрозуміє, що не може просуватися далі, а Україна зміцнюється, зокрема наші збройні сили. Тоді у них буде більше бажання припинити війну, щоб не витрачати ресурси,

– зазначив Хара.

Що казав Пристайко про ймовірний вихід України з мінських угод? За словами глави МЗС Вадима Пристайка, якщо під час зустрічі у нормандському форматі сторони не досягнуть згоди, Україна може вийти з мінських угод.



"Україна може вийти з Мінська. Це дуже непопулярна заява і, напевно, знову не сподобається нашим західним партнерам. Але для нас Мінськ – не самоцінність. Самоцінність – наше виживання як нації. І якщо ми побачимо, що процес лише затягують, то рано чи пізно буде прийняте рішення про вихід з мінського процесу", – пояснив Пристайко.



Він додав, що дата спільного саміту між Україною, Росією, Францією та Німеччиною вже є і в Києві чекають на продуктивну розмову. При цьому дипломат визнав, що прориву на переговорах очікувати не варто.