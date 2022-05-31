Нужны 2 – 3 бригады, – Арестович сказал, как можно выбить врага с Востока

Многие населенные пункты Донбасса находятся под оккупацией. Однако для того, чтобы выбить там врага до линии разграничения, которая была 24 февраля, нужно всего несколько бригад.

Такое мнение озвучил 31 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на эфир с ним в ютубе "Фейгин Live".

Заметьте После 15 – 20 июня ситуация резко начнет меняться в пользу Украины, – Арестович

Уж могло бы все быть

Советника спросили прежде всего об увольнении Попасной и других захваченных городов. Также говорилось об очистке Северодонецка от врага. Арестович говорит, что это вполне возможно, если иметь "3 – 4 полноценных бригады". Мол, этого хватит для начала эффективной работы.

Или даже 2-3 полноценных, механизированных, базированных бригад. По соотношению сил и ресурсов сторон, даже одна такая бригада на вес золота,

– отметил Арестович.

Также добавил, что у нашей армии уже был бы этот ресурс, если бы Германия дала вооружение, долгое время только обещающее. Раньше ведь говорилось, что в рамках поддержки от этого государства нам должны прийти как минимум:

85 зенитных танков "Гепард";

50 танков "Леопард";

несколько самоходных артиллерийских установок PzH 2000

Этой техники хватило бы на формирование одной или даже 2 полноценных бригад.

Почему власти Германии говорят и не присылают

По штату одна механизированная бригада Вооруженных Сил Украины насчитывает около 3 тысяч человек. Речь идет не только о количестве воинов, но и подразделения оснащены разными типами тяжелых вооружений. Это могут быть не только танки и бронетранспортеры, но и разные типы артиллерии.

По мнению Арестовича, канцлер Германии Олаф Шольц не может определить свой политический курс. Он действительно делает очень громкие заявления о предоставлении помощи . В частности, даже недавно сказал, что цивилизованный мир не может позволить Путину выиграть эту войну . Однако часто на словах это все и кончается.

Бесспорно, такие суждения не распространяются на всю помощь, оказываемую Германией – финансовой и гуманитарной. Однако советник главы ОП отметил, что немецкий народ поддерживает также оказание помощи тяжелым вооружением.

Показательный пример недавно

Недавно Польша предоставила Украине многие свои модернизированные танки Т-72. Страна перед этим договорилась, что предоставляет свою технику и Германия затем направит свои танки в Польшу.

Однако уже 24 мая стало известно о предполагаемом срыве договоренностей. Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что этого "замещения" не произошло. "Вы не сдержали этого обещания. И, честно говоря, мы очень разочарованы", – обратился Дуда к власти Германии.

Недавно – посол Украины резко обратился к Шольцу: смотрите видео