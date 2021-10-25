Нужны доказательства: в НАПК рассказали, при каких условиях вернутся к проверке нардепа Клочко

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции проверило декларацию нардепа от "Слуги народа" Андрея Клочко. Ранее у его матери обнаружили многомиллионные доходы.

Об этом рассказал глава НАПК Александр Новиков в интервью.

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Не было оснований проверять имущество матери и сестры, – НАПК

Он отметил, поскольку мать и сестра политика не являются членами семьи в соответствии с законом, поэтому оснований проверять их имущество нет.

Новиков не исключает возобновления проверок, если в НАПК предоставят достаточно доказательств, что имущество действительно оформлено на другое лицо, а им на самом деле пользуется нардеп.

Но для этого нужны документальные доказательства,

– добавил Новиков.

Только за 2 года мать Клочко стала владелицей 2 квартир и электрокара

Отметим, что по информации расследователей Bihus.Info, только за последние 2 года мать Андрея Клочко стала владелицей 2 квартир в столице, дома, земельных участков и даже машины Tesla. Рыночная стоимость имущества 70-летней женщины составляет 14,5 миллиона гривен.

Согласно декларации, у самого Клочко нет своего жилья – всего две квартиры для регистрации и одна арендованная. Сам политик посоветовал обратиться с вопросом об имуществе к его матери и не комментировал.

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Клочко говорит, что его матери помогает сестра

Уже позже Клочко уточнил, что его матери помогает сестра, которая является состоятельной и занимается медицинским бизнесом. Однако, согласно расследованию, официально она зарабатывает только 10 тысяч гривен в месяц и бизнес на нее не зарегистрирован.