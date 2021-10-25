Про це розповів голова НАЗК Олександр Новіков в інтерв'ю.

До теми За час депутатства 70-річна матір "слуги" Клочка накупила нерухомості на понад 14 мільйонів

Не було підстав перевіряти майно матері та сестри, – НАЗК

Він наголосив, оскільки мати та сестра політика не є членами сім'ї згідно з законом, тому підстав перевіряти їхнє майно немає.

Новіков не виключає поновлення перевірок, якщо в НАЗК нададуть достатньо доказів, що майно справді оформлене на іншу особу, а ним насправді користується нардеп.

Але для цього потрібні документальні докази,

– додав Новіков.

Лише за 2 роки мати Клочка стала власницею 2 квартир та електрокара

Зазначимо, що за інформацією розслідувачів Bihus.Info, лише за останні 2 роки мати Андрія Клочка стала власницею 2 квартир у столиці, будинку, земельних ділянок та навіть автівки Tesla. Ринкова вартість майна 70-річної жінки становить 14,5 мільйона гривень.

Цікаво! Згідно з декларацією, у самого Клочка немає свого житла – лише дві квартири для реєстрації і одна орендована. Сам політик порадив звернутись щодо майна до своєї матері і не коментував.

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Клочко каже, що його матері допомагає сестра

Вже пізніше Клочко уточнив, що його матері допомагає сестра, яка є заможною і займається медичним бізнесом. Проте, згідно з розслідуванням, офіційно вона заробляє лише 10 тисяч гривень на місяць та й бізнесу на неї не зареєстровано.