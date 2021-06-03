Нужны дополнительные рычаги, – Данилов прокомментировал законопроект об олигархах

Алексей Данилов заявил, что законопроект Владимира Зеленского о статусе олигарха является важным шагом на пути деолигархизации. В то же время этот процесс требует дополнительных законодательных рычагов.
По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Данилова, этот законопроект является беспрецедентным в истории Украины. Он станет решающим для настоящего и будущего.
Заметьте Кто же такие олигархи: полный текст законопроекта Зеленского
Внесенный главой государства законопроект – первый и поэтому самый важный шаг на пути к реализации задачи по полному демонтажу олигархической системы,
– отметил Данилов.
В то же время политик напомнил, что олигархическую систему в Украине строили на протяжении десятилетий. Чтобы сломать ее, необходимо применить комплексный подход.
Данилов отметил, что приоритетом сейчас также является вопрос о создании дополнительных законодательных рычагов, которые позволят эффективно ликвидировать политико-экономическое влияние олигархов.
По словам секретаря СНБО, необходимо урегулировать на законодательном уровне вопросы:
- лоббизма;
- усовершенствования регулирования трансфертного ценообразования;
- усиления безопасности внешних и внутренних инвестиций как составляющей национальной экономической безопасности;
- внедрения эффективных антитрастовых мер противодействия деятельности олигархических монополий, защиты инвестиций путем внедрения эффективных инструментов независимого судебного контроля.
Позиция спикера Разумкова
Дмитрий Разумков заявил, что в Украине необходимо создать специальный орган, который будет определять, кто является олигархом. По словам спикера, в СНБО при принятии таких решений может возникнуть конфликт интересов.
Разумков предложил выбирать специалистов в новое ведомство по тому же принципу, что и в НАБУ и САП. Кроме того, по мнению спикера, туда можно будет привлечь иностранных специалистов.
Законопроект об олигархах: главное
- Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, которые имеют значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" Владимир Зеленский внес в Раду 2 июня.
- Уже 3 июня документ передали на рассмотрение в комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.