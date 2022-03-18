Нужны гарантии от всех ключевых игроков – Кулеба про новое соглашении о безопасности

В Украине заговорили о новом соглашении о безопасности, где были бы реальные гарантии безопасности. Эти гарантии должны быть комплексными и абсолютно от всех "ключевых игроков".

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, именно это и положено в подход к новому соглашению о безопасности.

По теме Это безопасность Украины, – экс-глава МИД выступил за союз с США и Великобританией

Кулеба: Требуем гарантии не только от России

Как рассказал глава украинского МИД, изучают опыт каждой страны и ищут собственную оптимальную модель.

Было бы безумием с нашей стороны требовать таких гарантий только от России. Нам нужны комплексные гарантии от всех ключевых игроков,

– подчеркнул он.

Также Кулеба отметил, что новое соглашение о безопасности должно базироваться на 2 ключевых принципах:

незыблемость территориальной целостности Украины;

жесткие гарантии безопасности.

"Нам нужны жесткие гарантии. Такие, какие существуют в том же НАТО. Если на нас кто-то напал, то другие обязуются тем или иным способом, который должен быть подробно прописан, нас защищать. Тогда эта система может сработать", – рассказал. министр иностранных дел.

Заметим, что новые гарантии безопасности заговорил Владимир Зеленский. В одном из своих видеообращений он отметил, что они должны быть долгосрочными, четкими и юридически закрепленными.

Важно – в России уже стали угрожать Грузии: смотрите видео