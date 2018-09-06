NVIDIA готовит видеокарты для ноутбуков серии GeForce RTX 2080

Сразу после анонса новых видеокарт NVIDIA GeForce RTX 2080 среди поклонников сразу возник вопрос – дебютирует ли аналогичная платформа в ноутбуках. Похоже, что все-таки фанаты "зеленых" все же получат обновленные адаптеры, поскольку на GitHub обнаружили полный перечень линейки Turing, в том числе Turing TU104M.

Об этом сообщает 4pda.

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Отметим, что суффикс М в названии видеокарты – это намек на мобильный сегмент. И по утверждениям инсайдеров, за модельным номером «скрывается» NVIDIA GeForce RTX 2080 Max-Q.

Видеокарта будет построена по 12-нанометровому техпроцессу. Со сниженными тактовыми частотами это позволит снизить тепловыделение и установить видеокарту в тонкие ноутбуки. Когда новые решения будут представлены официально – не сообщается.

Презентация технологии NVIDIA RTX в новых видеокартах GeForce на базе архитектуры Turing – смотрите видео

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