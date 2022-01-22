Нынешние заявления огорчают, – Кулеба обратился к Берлину после заявлений о "потерянном Крыме"
Источник:твиттер Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба обратился к немецкому правительству после ряда последних событий. В частности это касается заявления о якобы отсутствии необходимости отключать Россию от сети SWIFT и о якобы "потерянном Крыме"
По словам Дмитрия Кулебы, заявления немецкой стороны сейчас не соответствуют тому уровню угрозы, которая существует. Поэтому глава украинского МИД, Берлин должен прекратить поощрять Россию к агрессии против Украины.
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Немецкие заявления разочаровывают
Дмитрий Кулеба заявил, что последние заявления Германии разочаровывают. Это касается и заявления главы немецкого МИД Анналены Бербок о том, что необходимости в отключении России от SWIFT нет, запрета партнерам поставлять немецкое оружие Украине и слова главы ВМС Кая-Ахима Шенбаха о "потерянном Крым".
Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями,
– заявил Кулеба.
Глава МИД Украины подчеркнул, что единство Запада из-за российской угрозы важно, как никогда. Однако заявления, которые звучат в Германии, подрывают его.
О чем говорил Кулеба
- Эстония передала Украине оружие американского производства. Это случилось сразу же после того, как США разрешили партнерам предоставлять нашему государству свое вооружение. Однако Германия категорически выступает против предоставления оружия немецкого производства.
- Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что отключение России от межбанковской системы SWIFT является самой жесткой мерой, однако "не самой действенной", поэтому она не поддерживает такого решения.
- Глава ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Украина "навсегда потеряла Крым". В МИД Украины резко раскритиковали слова вице-адмирала и требуют объяснений от немецкого правительства.
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Текст публикации Кулебы
Недавние заявления Германии о невозможности передачи Украине оборонительного оружия, в частности из-за предоставления разрешения на это третьим сторонам, бесперспективности возвращения Крыма, колебания относительно отключения РФ от SWIFT – не соответствуют уровню наших отношений и текущей ситуации безопасности.
Ныне как никогда важно единство Запада в отношении России. Для его достижения и сдерживания РФ мы все вместе прилагаем огромные усилия. Немецкие партнеры должны прекратить такими словами и действиями подрывать единство и поощрять Владимира Путина к новому нападению на Украину.
Украина благодарна Германии за уже оказанную поддержку, начиная с 2014 года, а также за дипломатические усилия по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта. Но нынешние заявления Германии разочаровывают и идут вразрез с этой поддержкой и усилиями.