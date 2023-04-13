В WSJ назвали имя человека, который может стоять за утечкой данных Пентагона

В течение нескольких дней активно обсуждается утечка данных Пентагона. Журналисты назвали того, через кого секретная информация стала доступной для широкой общественности.

По данным издания, этим человеком мог быть военнослужащий национальной гвардии в Форт-Брэгге. Вероятно, говорится о 21-летнем Джеке Тейшейра из Бристоля.

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Его узнал чиновник

Это подчеркивают журналисты Wall Street Journal. Они отмечают, что военнослужащего опознал один из чиновников. Он и заявил, что Джека Тейшейру могут арестовать в четверг 13 апреля.

Отметим, что соответствующую информацию опубликовали в The New York Times. Они отмечают, что Тейшейра являлся лидером чата, который назывался Thug Shaker Central. В нем 30 молодых людей объединила любовь к оружию, расистским мемам, а также видеоиграм.



Джек Тейшейра, обвиняемый в утечке данных / Фото из соцсетей Тейшейра

Кроме того, поступила информация от двух официальных лиц США. Они подтвердили тот факт, что с пилотом Джеком Тейшейрой планируют поговорить следователи. Предметом разговора станет утечка секретных документов сначала в онлайн-группу, а затем в сеть на широкую общественность. Также, по словам одного из чиновников, у военнослужащего могут быть данные, важные для расследования.

Загружал документы месяцами

По имеющимся данным, в течение нескольких месяцев один из пользователей загружал в этот чат сотни разведывательных данных. Что касается всего сообщества, то оно объединилось во времена изоляции, связанной с пандемией. И этот же пользователь читал остальным лекции, в которых объяснял, почему важно разбираться в событиях, происходящих в мире.

Журналисты The New York Times имели возможность пообщаться сразу с четырьмя членами группы Thug Shaker Central. Один из участников отметил, что знаком с человеком, публиковавшим секретные данные, в течение, по меньшей мере, трех лет. Более того, они встречались лично. Собеседник добавил, что называл его О.Г.

По описаниям, он был старше большинства членов этого сообщества. Следует понимать, что в основном говорится о подростках. Поэтому его считали безоговорочным лидером группы. Один из собеседников журналистов отметил, что О.Г. именно благодаря своей работе имел доступ к разведывательным документам.

Расследование близится к завершению

Об этом заявил президент США Джо Байден во время общения с представителями прессы.

Как вы знаете, идет полномасштабное расследование. Спецслужбы и Министерство юстиции близятся к завершению,

– отметил Байден.

Следует понимать, что это его первый комментарий, который он дал после того момента, когда в сеть слили секретные документы. Глава государства отметил, что его беспокоит не содержание, а сам факт того, что такая утечка произошла.

Я озабочен тем, что это произошло, но насколько мне известно, там нет ничего, что могло бы иметь какие-то последствия,

– подчеркнул он.

​Отметим, что об утечке в соцсети секретных документов США сообщили журналисты New York Times 6 апреля. Они отметили, что по сети распространяются якобы оперативные отчеты и оценки возможностей ВСУ. Кроме того, планы Соединенных Штатов и НАТО по подготовке к контрнаступлению нашего государства.