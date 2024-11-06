NYT прогнозирует уверенную победу Трампа

Издание The New York Times прогнозирует "вероятную" победу Трампа в выборах президента США. Его шансы оцениваются в 88%.

Модель NYT также предусматривает, что Трамп имеет 95% на выигрыш в Джорджии, столько же – в Северной Каролине. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Какие шансы Трампа на победу

Трамп, по прогнозу NYT, также имеет шанс в 76% закрепить свой успех в Аризоне, а также 69% – в Висконсин.

Если эта модель правильная и прогноз окажется правдивым, то в целом речь идет о 53 голосах выборщиков.

Модель предполагаемого выигрыша Трампа в выборах / Прогноз The New York Times

Обратите внимание! Между тем, другое американское издание The Washington Post утверждает, что Трамп действительно имеет преимущество в шансах на победу, но в то же время шанс выиграть эту борьбу имеет и Гаррис.

Ситуация с президентскими выборами в США / Карта The New York Times

"Шаткие" штаты могут решить судьбу выборов

К слову, результаты выборов могут решить так называемые "шаткие" штаты. Там Трамп лидирует, но имеет при этом незначительный отрыв.

Ситуация следующая:

Аризона: Трамп – 49,7%, Гаррис – 49,5% (считано 50% голосов).

Джорджия: Трамп – 51,1%, Гаррис – 48,2% (считано 88% голосов).

Мичиган: Трамп – 51,4%, Гаррис – 46,9% (считано 24% голосов).

Северная Каролина: Трамп – 50,8%, Гаррис – 48,1% (считано 84% голосов).

Пенсильвания: Трамп – 49,7%, Гаррис – 49,5% (считано 60% голосов).

Висконсин: Трамп – 50,6%, Гаррис – 47,9% (считано уже 56% голосов).

Невада: данных пока нет.

Впрочем, подсчет голосов еще продолжается, поэтому ситуация может измениться в пользу Гаррис.

При этом, по данным изданий AP и NYT, первый "шаткий" штат – Северная Каролина – отошел в пользу Трампа.

Следует заметить, что результаты избирательной гонки США могут оставаться неизвестными в течение нескольких дней. Если в Северной Каролине и Джорджии они будут известны быстро, то подсчет голосов, например, в Пенсильвании займет больше времени, а данные из Аризоны и Невады, возможно, придется подождать несколько дней.