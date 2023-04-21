Затягивание поставок боеприпасов, "мирный план" Макрона: о чем будут договариваться главы МИД

В понедельник встреча министров иностранных дел ЕС состоится на фоне дебатов по совместной закупке боеприпасов для Украины. Французские и польские дипломаты не смогли прийти к согласию, кто имеет право получать контракты на изготовление амуниции – только региональные фирмы или международные компании.

Корреспондентка 24 канала с заседания "Офф рекордс" в Брюсселе передает, что будут решать главы МИД в Люксембурге.

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В повестке дня война в Украине станет самым главным вопросом. Ожидается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба присоединится к коллегам онлайн. Также министры обсудят реализацию плана ЕС по геополитическим последствиям российской агрессии. В конце заседания рассмотрят текущие вопросы по ситуации в Судане, Тунисе и Молдове.

Дебаты по поставке боеприпасов: украинская сторона разочарована

По данным Politico, накануне между Францией и Польшей возникло несогласие с тем, кто должен получить контракты с ЕС на закупку боеприпасов для Украины – региональные компании или международные конкуренты. Несмотря на политическое соглашение о поставке миллиона снарядов Киеву в течение 12 месяцев, между государствами – членами возникли юридические разногласия.

Послы решают, стоит ли заключать контракты с американскими или британскими компаниями. Франция требует тратить согласованный ранее миллиард евро в рамках блока, хотя не все члены ЕС с этим согласны. К примеру, Польша, Нидерланды, страны Балтии сомневаются в возможностях блока изготовить необходимое количество амуниции за год.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на дебаты в Твиттере. Он заявил, что бездействие со стороны ЕС в поставках боеприпасов для Украины измеряется человеческими жизнями.

Огорчает неспособность ЕС реализовать собственное решение о совместной закупке боеприпасов для Украины. Это проверка того, имеет ли ЕС стратегическую автономию в принятии новых важных решений в сфере безопасности,

– написал он.

Верховный представитель ЕС Жоззеп Боррель позвонил по телефону Кулеби и подчеркнул, что Европейский союз выполняет свои обязательства по обеспечению Украины боеприпасами. Он отметил, что уже 66% боеприпасов от первого транша было доставлено.

На условиях анонимности чиновник ЕС рассказал, что решение о втором транше закупки боеприпасов будет достигнуто очень скоро.

«Мы понимаем беспокойство Кулебы и невероятное давление, под которым он находится, но его твит не отражает реальную военную поддержку ЕС», — сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

По словам дипломата, государства-члены ЕС работают и над третьим треком, предусматривающим усиление военной промышленности ЕС. Он заверил, что амуниция будет доставлена в Украину вовремя.

Мирный план Зеленского или Макрона?

Недавно Bloomberg писали, что президент Франции Эммануэль Макрон "работает над секретным планом" с Китаем, направленным на то, чтобы посадить Россию и Украину за стол переговоров уже этим летом.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, ЕС продолжает поддерживать формулу мира от Зеленского.

Мы всегда думали, что украинцы должны решать, когда они хотят взаимодействовать с россиянами. Какая бы инициатива у нас ни была сейчас на местах, по-прежнему существенная территория Украины находится под оккупацией российскими войсками,

– сказал дипломат.

Пока ни президент Зеленский, ни украинские власти, ни глава МИД Кулеба не обращались в европейский блок с просьбами выступить посредниками в переговорах.

Война в Украине вынуждает ЕС переориентировать внешнюю политику

Министры иностранных дел Евросоюза в понедельник обсудят очерки плана действий ЕС по геополитическим последствиям российской агрессии. Да, блок пытается переориентироваться со стороны внешней политики.

После 24 февраля прошлого года окружающая среда совершенно изменилась, и мы адаптируемся к этому таким образом, что Европейский Союз обращается к остальному миру с предложением в зависимости от страны в зависимости от региона в зависимости от международной организации.

– сказал высокопоставленный чиновник ЕС.

По его словам, война перерастает битву нарративов и переходит к битве предложений. Поэтому руководители обсудят текущую ситуацию и вызовы.

Кроме того, министры могут обсудить Черноморскую зерновую инициативу и специальный трибунал для военных преступников России. В настоящее время ЕС не имеет общего согласия относительно того, каким должен быть трибунал.