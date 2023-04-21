Кореспондентка 24 каналу із засідання "Офф рекордс" в Брюсселі передає, що вирішуватимуть очільники МЗС у Люксембурзі.

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На порядку денному війна в Україні стане найголовнішим питанням. Очікується, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доєднається до колег онлайн. Також міністри обговорять реалізацію плану ЄС щодо геополітичних наслідків російської агресії. Під кінець засідання розглянуть поточні питання по ситуації в Судані, Тунісі та Молдові.

Дебати щодо постачання боєприпасів: українська сторона розчарована

За даними Politico, напередодні між Францією та Польщею виникла незгода щодо того, хто має отримати контракти з ЄС на закупівлю боєприпасів для України – регіональні компанії чи міжнародні конкуренти. Попри політичну угоду постачання мільйона снарядів Києву протягом 12 місяців, між державами – членами виникли юридичні розбіжності.

Наразі посли вирішують, чи варто укладами контракти з американськими або британськими компаніями. Франція вимагає витрачати узгоджений раніше мільярд євро у межах блоку, хоча не всі члени ЄС із цим згодні. Наприклад, Польща, Нідерланди, країни Балтії сумніваються у можливостях блоку виготовити необхідну кількість амуніції за рік.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на дебати у Твіттері. Він заявив, що бездіяльність з боку ЄС у постачанні боєприпасів для України вимірюється людськими життями.

Засмучує неспроможність ЄС реалізувати власне рішення про спільну закупівлю боєприпасів для України. Це перевірка того, чи має ЄС стратегічну автономію у прийнятті нових важливих рішень у сфері безпеки,

– написав він.

Верховний представник ЄС Жоззеп Боррель зателефонував Кулебі й наголосив, що Європейський союз виконує свої зобов’язання щодо забезпечення України боєприпасами. Він зазначив, що вже 66% боєприпасів від першого траншу були доставлені.

На умовах анонімності високопосадовець ЄС розповів, що рішення щодо другого траншу закупівлі боєприпасів буде досягнуто дуже скоро.

«Ми розуміємо занепокоєння Кулеби та неймовірний тиск, під яким він перебуває, але його твіт не відображає реальної військової підтримки ЄС», — сказав високопоставлений чиновник ЄС.

За словами дипломата, держави-члени ЄС працюють і над третім треком, який передбачає посилення військової промисловості ЄС. Він запевнив, що амуніція буде доставлена до України вчасно.

Мирний план Зеленського чи Макрона?

Нещодавно Bloomberg писали, що президент Франції Еммануель Макрон "працює над секретним планом" з Китаєм, спрямованим на те, щоб посадити Росію та Україну за стіл переговорів уже цього літа.

За словами високопоставленого європейського чиновника, ЄС продовжує підтримувати формулу миру від Зеленського.

Ми завжди думали, що українці повинні вирішувати, коли вони хочуть взаємодіяти з росіянами. Яка б ініціатива у нас не була зараз на місцях, як і раніше, суттєва територія України знаходиться під окупацією російськими військами,

– сказав дипломат.

Наразі ні президент Зеленський, ні українська влада, ні очільник МЗС Кулеба не зверталися до європейського блоку з проханнями виступити посередниками у переговорах.

Війна в Україні змушує ЄС переорієнтовувати зовнішню політику

Міністри закордонних справ Євросоюзу у понеділок обговорять нариси плану дій ЄС з геополітичних наслідків російської агресії. Так, блок намагається переорієнтуватися з боку зовнішньої політики.

Після 24 лютого минулого року навколишнє середовище зовсім змінилося, і ми адаптуємося до цього таким чином, що Європейський Союз звертається до решти світу із пропозицією залежно від країни залежно від регіону в залежності від міжнародної організації,

– сказав високопоставлений чиновник ЄС.

За його словами, війна переростає битву наративів і переходить до битви пропозицій. Тому очільники обговорять поточну ситуацію, та виклики.

Крім того, міністри можуть обговорити Чорноморську зернову ініціативу та спеціальний трибунал для воєнних злочинців рф. Наразі ЄС не має спільної згоди стосовно, яким повинен бути трибунал.