О чем будут говорить на Совете НАТО – Россия: Столтенберг рассказал
4 января 2022 , 22:24Читати новину українською
Источник:твитер Йенса Столтенберга
Стали известны темы Совета НАТО – Россия, который состоится 12 января. Должны обсудить европейскую безопасность, ситуацию вокруг Украины, военную активность и тому подобное.
Обсуждение должно помочь снизить риски. Об этом рассказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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По словам Столтенберга, повестка дня для содержательного диалога в интересах всех.
Я созвал заседание, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, в частности ситуацию в/вокруг Украины, и вопросы, связанные с военной активностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков,
– подчеркнул генсек.
Что этому предшествовало
- Россия выдвинула НАТО и США свои "предложения" по обеспечению безопасности в Европе. Москва требует, чтобы НАТО отказалось принимать в свой состав Украину.
- Кроме этого, Кремль просит юридически зафиксированных гарантий, которые исключат возможность размещения вооружения НАТО на территории Украины.
- Россия представила на рассмотрение НАТО и США соответствующие "договоры о безопасности".
- Поэтому представители Москвы и НАТО встретятся 12 января для переговоров.
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