Уменьшилось количество разговоров об Украине: о чем вместо этого говорит американская публика

ВСУ продолжают операцию в Курской области уже 12 день. Однако это не стало толчком для дискуссий среди населения США, американцы сосредоточены на другой теме.

Исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн и общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин рассказали 24 Каналу, что граждане США долго не сосредотачивают свое внимание на чем-то одном, более того, сейчас предметом дискуссии являются выборы в их стране. Военная помощь Украине происходит, хоть не так громко, кроме этого это возможность не втягивать нашу страну в политическую борьбу.

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О чем говорит американская публика

По словам Эпштейна, в США об Украине практически не говорят, Курская операция не является предметом для дискуссий. Сейчас американцы сосредоточены на выборах президента и Израиле. Если же Иран атакует Израиль, в США разговоры будут идти только об этом, забыв о российско-украинской войне.

Надеюсь, что Белый дом умеет делать несколько дел одновременно. Пока он не забыл об Украине и продолжает ее поддерживать. Однако пока нет переломного момента. чтобы Белый дом позволил Украине делать то, что она считает нужным,

– отметил исполнительный директор Renew Democracy Initiative.

Между тем Рашкин добавил, что американцы спрашивают, выиграет ли Украина войну и не осознают до конца, что для этого очень важна военная помощь от их страны.

Западные же СМИ об операции на Курщине пишут. Недавно была новость об удивительном успехе ВСУ в России, насколько это было неожиданно. Однако уже прошло практически две недели и медиа снова вернулись к темам выборов в США.

Люди всегда ищут что-то новое. В Курской области недостаточно изменений на поле битвы, чтобы американцы об этом много говорили, у них есть понятие короткого внимания на события. Однако они все за Украину и ее поддерживают,

– объяснил Эпштейн.

Кроме этого, политолог Рашкин отметил также важность политической составляющей, не только медийной. В этом аспекте демократы уделяют Украине меньше внимания, эта тема, если в нашей стране не воюют американские военные, не предусмотрена в избирательные кампании от их партии. Для Дональда Трампа же это возможность сказать, что при нем такого бы не было.

Таким образом Трамп может втянуть снова Украину в политическую борьбу, что ей не нужно. Поэтому, когда политики не говорят об Украине в политический сезон США, это является хорошим признаком. Поддержка Украине есть, но работа происходит "за кулисами",

– отметил политолог.