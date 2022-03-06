О чем именно нельзя писать во время войны: напоминание СМИ, блогерам и обычным пользователям
Источник:Командование Воздушных Сил ВСУ
В ВСУ объяснили, какую информацию нельзя распространять в сети во время войны. В приказе главнокомандующего Валерия Залужного есть список запретов.
Приказ главнокомандующего Залужного касается не только медиа, но и обычных граждан, фотографирующих и пишущих о войне. Самое важное – не сообщать о наименовании частей, подразделений и их расположении.
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Нельзя распространять информацию об украинских военных
Также запрещено информировать о количестве военных в частях и подразделениях, количестве вооружения и техники, их состоянии и месте хранения. Следует умолчать и об условных отметках объектов.
Какая еще информация под запретом:
- о проводимых или планирующих операциях;
- о системе охраны и обороны воинских частей;
- об имеющейся защите военного;
- о порядке привлечения сил;
- о сборе разведывательных данных;
- о перемещении и развертывании войск (наименование, количество, маршруты);
- о воинских частях и их тактике, методах действий;
- об уникальных операциях и способе их выполнения;
- об эффективности радиоэлектронной борьбы противника;
- об отложенных или отмененных операциях.
Также необходимо избегать информирования о пропавшем или сбитом самолете, корабле, а также операциях по поиску и спасению. Безусловно не следует распространять пропаганду или оправдание агрессии России против Украины