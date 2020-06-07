24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Об актуальных материалах журналистов 24 канала – читайте далее.

Состояния руководителей СБУ

Руководство СБУ впервые опубликовало декларации о доходах, которые с 2016 года закрыла сама служба – мол, это государственная тайна. Многочисленные журналистские расследования показали, что закрыв декларации, руководители СБУ боялись не за собственную безопасность, а за то, что все могли увидеть их скрытую роскошь.

Что не указали в декларациях руководители СБУ: смотрите видео

Наглые водители маршруток

Водители маршруток отказывают АТОшникам и их семьям в гарантированном льготном проезде. Несмотря на то, что государство компенсирует перевозчикам такие расходы. Несмотря на показанное удостоверение, водители общественного транспорта часто требуют заплатить и даже могут обматерить пассажира.

Водители высаживают из маршруток участников боевых действий и их семьи: смотрите видео

Ослабление карантина в Европе

Мир продолжает оправляться от пандемии коронавируса COVID-19. На этой неделе ряд стран перешла на новые этапы ослабление карантина. Что позволяют и когда Европа откроет границы для иностранных туристов – читайте в материале 24 канала.

Угроза затопления на Буковине

Из-за сильных осадков горная река размывает старую дамбу в селе Банилов, что на Буковине. Сейчас на берегу Черемоша ежедневно дежурят крестьяне и следят уровень поднятия реки. Местные жители еще помнят стихию 2008 года. Ее последствия люди ощущают до сих пор: не восстановлена инфраструктура, мосты и дамбы.

Крестьяне сами укрепили дамбу и постоянно дежурят у реки: смотрите видео

Археологические раскопки в Черкассах

В Черкассах во время строительства многоэтажки нашли уникальные археологические объекты. На место прибыли археологи и раскопали доиндустриальную керамику и 300-летнюю гончарную печь. Эти находки археологи буквально спасли, ибо застройщики собрались возводить многоэтажку без предварительных раскопок.

В центре Черкасс наткнулись на уникальные археологические находки: видео