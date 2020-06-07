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Статки очільників СБУ

Керівництво СБУ вперше опублікувало декларації про доходи, які з 2016 року закрила сама служба – мовляв, це державна таємниця. Численні журналістські розслідування продемонстрували, що закривши декларації, очільники СБУ боялися не за власну безпеку, а за те, що усі могли побачити їх приховані розкоші.

Що не вказали у деклараціях керівники СБУ: дивіться відео

Нахабні водії маршруток

Водії маршруток відмовляють АТОвцям та їхнім родинам у гарантованому пільговому проїзді. Попри те, що держава компенсує перевізникам такі витрати. Попри показане посвідчення, водії громадського транспорту часто вимагають заплатити й навіть можуть обматюкати пасажира.

Водії висаджують із маршруток учасників бойових дій та їхні сім'ї: дивіться відео

Послаблення карантину в Європі

Світ продовжує оговтуватись від пандемії коронавірусу COVID-19. Цього тижня низка країн перейшла на нові етапи послаблення карантину. Що дозволяють і коли Європа відкриє кордони для іноземних туристів – читайте в матеріалі 24 каналу.

Загроза затоплення на Буковині

Через сильні опади гірська річка розмиває стару дамбу в селі Банилів, що на Буковині. Зараз на березі Черемоша щодня чергують селяни і пильнують рівень підняття річки. Місцеві мешканці ще пам'ятають стихію 2008 року. Її наслідки люди відчувають досі: не відновлена інфраструктура, мости та дамби.

Селяни самі укріпили дамбу та постійно чергують біля річки: дивіться відео

Археологічні розкопки в Черкасах

У Черкасах під час будівництва багатоповерхівки знайшли унікальні археологічні об'єкти. На місце прибули археологи та розкопали доіндустріальну кераміку та 300-річну гончарну піч. Ці знахідки археологи буквально врятували, бо забудовники зібралися зводити багатоповерхівку без попередніх розкопок.

У центрі Черкас натрапили на унікальні археологічні знахідки: відео