Если нарушить правила воинского учета, то человека могут оштрафовать за административное правонарушение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на комментарий партнера юридической компании Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидии Карплюк для "РБК-Украина".

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О чём мужчины должны сообщать ТЦК

В соответствии с законодательством, военнообязанные, резервисты и призывники обязаны информировать органы воинского учёта о таких изменениях:

семейного положения;

места жительства или пребывания;

номеров телефонов;

электронной почты (если есть);

получении образования;

изменение должности или работы.

Эту информацию следует подать в течение семи дней, в частности через ЦНАП или информационно-телекоммуникационные системы.

Если обязанность нарушена, это считается административным правонарушением, за которое может быть назначен штраф. Однако, как указано в законе, если нужная информация доступна государственным органам через интегрированные реестры или базы данных, штраф не применяют.

Привлечь к ответственности по ст. 210 КУоАП, если вы в течение семи дней не сообщили эти данные могут, если отсутствует реестр или база данных, из которых можно почерпнуть такую информацию. Например, если о приеме на работу работодатель сообщает налоговые органы и соответственно информация о месте работы есть у этих органов, то вряд ли данные по изменению должности можно найти в каком-то государственном реестре,

– отмечает эксперт.

Также к нарушению может быть отнесено несвоевременное информирование о состоянии здоровья, если оно влияет на выполнение военных обязанностей. Например, перелом ноги, о котором не узнал ТЦК, может быть таким нарушением.

Отсутствие обобщенной базы данных о медицинских записях или средствах связи, например телефоны или электронные адреса, создает потенциальные риски для признания нарушений.

Поэтому если при следующем визите вы сообщите отличные от предыдущих средства связи, то и это гипотетически можно считать нарушением,

– объясняет Лидия Карплюк.

Ранее мы сообщали, ТЦК в Украине вручают повестки не только военнообязанным мужчинам, но и женщинам. Это касается тех, кто имеет медицинскую специальность.