Якщо порушити правила військового обліку, то людину можуть оштрафувати за адміністративне правопорушення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар партнерки юридичної компанії Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідії Карплюк для "РБК-Україна".

Дивіться також Зараз є інша директива, – у ТЦК чітко відповіли, чи можуть мобілізувати чоловіка 50+ років

Про що чоловіки мають повідомляти ТЦК

Відповідно до законодавства, військовозобов’язані, резервісти та призовники зобов’язані інформувати органи військового обліку про такі зміни:

сімейного стану;

місця проживання чи перебування;

номерів телефонів;

електронної пошти (якщо є);

здобуття освіти;

зміну посади чи роботи.

Цю інформацію слід подати протягом семи днів, зокрема через ЦНАП або інформаційно-телекомунікаційні системи.

Якщо обов'язок порушено, це вважається адміністративним правопорушенням, за яке може бути призначено штраф. Однак, як зазначено в законі, якщо потрібна інформація доступна державним органам через інтегровані реєстри чи бази даних, штраф не застосовують.

Притягнути до відповідальності за ст. 210 КУпАП, якщо ви протягом семи днів не повідомили ці дані можуть, якщо відсутній реєстр чи база даних, з яких можна почерпнути таку інформацію. Наприклад, якщо про прийняття на роботу роботодавець повідомляє податкові органи і відповідно інформація про місце роботи є у цих органів, то навряд чи дані щодо зміни посади можна знайти в якомусь державному реєстрі,

– зазначає експерт.

Також до порушення може бути зараховано несвоєчасне інформування про стан здоров’я, якщо він впливає на виконання військових обов’язків. Наприклад, перелом ноги, про який не дізнався ТЦК, може бути таким порушенням.

Відсутність узагальненої бази даних про медичні записи або засоби зв'язку, як-от телефони чи електронні адреси, створює потенційні ризики для визнання порушень.

Тому якщо при наступному візиті ви повідомите відмінні від попередніх засоби звʼязку, то і це гіпотетично можна вважати порушенням,

– пояснює Лідія Карплюк.

Раніше ми повідомляли, ТЦК в Україні вручають повістки не лише військовозобов'язаним чоловікам, а й жінкам. Це стосується тих, хто має медичну спеціальність.