Никто не присоединился к армии, все сбежали, – генерал о реакции россиян на "хлопок" в Крыму

7 сентября 2022 , 12:31
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Несмотря на то, что оккупанты считают Крым своей территорией, они не собираются ее защищать. Это доказывает тот факт, что после "хлопка" на полуострове россияне начали бежать как крысы с корабля.

Об этом в интервью 24 каналу рассказал бывший командующий войсками США в Европе, ветеран войн в Афганистане и Ираке, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

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Он констатировал, что сами россияне не хотят защищать Крым, ведь они сломя голову оттуда убегали сразу после первой атаки.

Я уверен, что у россиян нет воли к борьбе. Они не идут в армию. Кремль ищет резервы в Северной Корее, Африке, Сирии. Даже по тюрьмам, чтобы кого-то воевать в составе жалкой русской армии,
– подчеркнул Ходжес.

По его словам, ранее путин и его пропаганда убеждали россиян, что Крым – это священное место для них. Однако, похоже, эта идея не сработала, а наоборот начала распадаться после успехов украинцев на поле боя.

Относительно уместности ударов по военным объектам в Крыму Ходжес подчеркнул, что именно так и нужно обращаться с хулиганом – ударить его кулаком прямо в нос.

"Удары по Крыму были чрезвычайно важны, поскольку показали, что россияне не могут защитить свою так называемую святую землю", – подытожил он.

Какое преимущество над россиянами имеют украинцы

По мнению Ходжеса, война – это испытание силы воли, в которой украинцы побеждают.

Мир уже убедился, что украинский народ и военные по силе воли существенно превосходят россиян и их армию. Для меня это очевидно. Взглянуть хотя бы на кадры с отдыхающими на пляжах в Крыму россиянами,
– отметил он.

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Автор: Альона Захарова