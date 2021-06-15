О футболе и российских "вбросах": прямая трансляция интервью с Айдером Муждабаевым

Таких истерик на кремлевском телевидении не было давно. Лозунг "Слава Украине" и "Героям слава" и карта Украины с оккупированным Крымом подорвала российскую пропагандистскую машину.
Масла в огонь подлил факт, что россияне не попали в список коренных народов в соответствии с законопроектом. Его подал в Верховную Раду президент Владимир Зеленский.
О чем говорится Россиян не включили: что предусматривает президентский закон о коренных народах
Владимир Путин сравнил документ с "теорией и практикой нацистской Германии".
Об этом будет говорить журналист и автор проекта "Антифейк" Егор Скорина вместе с заместителем генерального директора первого крымскотатарского телеканала ATR Айдером Муждабаевым.
А также они будут говорить о таких темах:
- иллюзии плюрализма;
- российских либералах;
- критическом мышлении.
Обо всем этом смотрите в трансляции на ютуб-канале 24 канала 15 июня в 19:30. Не пропустите!
Смотрите онлайн-трансляцию с Айдером Муждабаевым: видео