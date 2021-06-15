Масла у вогонь підлив факт того, що росіяни не потрапили в список корінних народів відповідно до законопроєкту. Його подав до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.

Про що мовиться Росіян не включили: що передбачає президентський закон про корінні народи

Володимир Путін порівняв документ з "теорією і практикою нацистської Німеччини".

Про все це говоритиме журналіст та автор проєкту "Антифейк" Єгор Скоріна разом із заступником генерального директора першого кримськотатарського телеканалу ATR Айдером Муждабаєвим.

А також вони говоритимуть про такі теми:

ілюзію плюралізму;

російських лібералів;

критичне мислення.

Про все це дивіться в трансляції на ютуб-каналі 24 каналу 15 червня о 19:30. Не пропустіть!

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