О главном: Флешмоб Зеленского. В Украине могут утвердить Большой герб

19:51

В выпуске "Про головне" за 29 июня – Владимир Зеленский предложил украинцам снять короткое видео с напутственными словами для футболистов сборной. Также президент подал на рассмотрение в парламент новый законопроект, который предусматривает утверждение Большого герба.