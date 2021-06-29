О главном: Флешмоб Зеленского. В Украине могут утвердить Большой герб

29 июня 2021 , 19:51
Читати новину українською

Источник:

24 канал

В выпуске "Про головне" за 29 июня – Владимир Зеленский предложил украинцам снять короткое видео с напутственными словами для футболистов сборной. Также президент подал на рассмотрение в парламент новый законопроект, который предусматривает утверждение Большого герба.

Также в выпуске:

Верховная Рада приняла законопроект о Высшей квалификационной комиссии судей. Конкурсная комиссия будет состоять из 6 членов – 3 представителей судейского корпуса и 3 международников.

Автор: Катерина Соляр