О главном: Ядерный вопрос в Украине. Новые правила пересечения границы

2 августа 2021 , 20:24
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Источник:

24 канал

Председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "отказ от ядерного статуса главной ошибкой". Однако ошибочным это решение точно не было. Во избежание распространения коронавируса, особенно штамма Дельта, с 5 августа в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы.

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Автор: Катерина Соляр