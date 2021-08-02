О главном: Ядерный вопрос в Украине. Новые правила пересечения границы

20:24

Председатель партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал "отказ от ядерного статуса главной ошибкой". Однако ошибочным это решение точно не было. Во избежание распространения коронавируса, особенно штамма Дельта, с 5 августа в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы.