О главном: конфискованный миллион Кивы. Громкое задержание Власенко

13 августа 2021 , 20:00
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Источник:

24 канал

Высший антикоррупционный суд конфисковал 1,25 миллиона гривен прибыли Ильи Кивы, которые ему уплатили за аренду так называемой жомовой ямы. Правоохранители задержали руководителя Государственной продовольственно-зерновой корпорации Андрея Власенко, когда он пытался бежать из Украины.

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До 30 годовщины Независимости Украины остается полторы недели. В Киеве продолжается интенсивная подготовка к празднику. Над столицей летает авиация, в город свозят военную технику, а служащие оттачивают свои марши.

 

Автор: Кучер Адріана