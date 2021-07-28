О главном: Кремль ускорил принудительную паспортизацию в ОРДЛО. Запад противостоит Китаю
28 июля 2021 , 20:18Читати новину українською
Источник:24 канал
Кремлю нужно обеспечить как можно больше избирателей до 19 сентября 2021 года для выборов в Госдуму. Из-за этого на оккупированных территориях принудительно выдают российские паспорта. Влиять на Пекин сложнее, чем на Москву. Поэтому Запад решил перетянуть Кремль на свою сторону, чтобы противостоять Китаю.
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