О главном: Нападение в "Укрэксимбанке". Цены на газ бьют рекорды
6 октября 2021 , 20:08Читати новину українською
Источник:24 канал
Наблюдательный совет государственного "Укрэксимбанка" отстранил главу правления Евгения Мецгера на время проведения внутреннего расследования нападения на журналистов. Цена на газ в Европе бьет исторический рекорд – почти 2 тысячи долларов за тысячу кубометров.
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В ближайшие дни несколько областей Украины могут попасть в красную зону. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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