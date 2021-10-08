О главном: Новое подозрение Медведчуку. Назначение Стефанчука

8 октября 2021 , 19:45
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Источник:

24 канал

Украинский парламент получил нового спикера. После отставки Дмитрия Разумкова кресло председателя Верховной Рады занял Руслан Стефанчук. Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и терроризме. Дело касается угля, который он покупал у боевиков Донбасса.

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Автор: Єгор Скоріна