О главном: Новое подозрение Медведчуку. Назначение Стефанчука

19:45

Украинский парламент получил нового спикера. После отставки Дмитрия Разумкова кресло председателя Верховной Рады занял Руслан Стефанчук. Виктору Медведчуку объявили новое подозрение в государственной измене и терроризме. Дело касается угля, который он покупал у боевиков Донбасса.